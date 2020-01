Que ça fait du bien !

Le HC Bienne s’est offert un bol d’air attendu et bienvenu dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les Seelandais ont étrillé Genève-Servette 7-3 vendredi soir à la Tissot Arena, renouant ainsi avec la victoire à trois points. Une excellente opération comptable… et morale !

L’équipe d’Antti Törmänen est allée crescendo dans cette partie, alors que les Grenat se sont littéralement liquéfiés à partir de la mi-match. Le HCB n’a pas manqué l’aubaine pour apporter de l’émotion dans une rencontre qui en cruellement manqué durant les quarante premières minutes. Le public a eu l’occasion de s’enflammer à l’entame du troisième tiers : Bienne a inscrit trois buts en un peu plus de cinq minutes, faisant passer le score de 3-2 à 6-2. Cerise sur le gâteau, les réussites seelandaises ont été savoureuses, notamment le 3-2 de Rajala sur un service exceptionnel de Fey, puis le 7-3 final inscrit par Cunti à la conclusion d’une magnifique triangulation avec Künzle et Fey. Fait à relever : les « rouge et jaune » ont marqué leurs sept buts grâce à sept buteurs différents.

Ce succès fait donc un bien fou au HC Bienne, qui avait besoin de points pour se relancer et se distancer de la zone rouge. De bon augure avant la double confrontation très importante contre Ambrì-Piotta ce samedi et mardi prochain. /rch