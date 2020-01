Le podium fuit le HCSI

Le HC St-Imier peut avoir des regrets. Les hockeyeurs imériens ont subi la loi d‘Université Neuchâtel 2-1 (0-0, 0-0, 1-1, 1-0) après les tirs au but samedi soir en terre neuchâteloise. Il s’agissait du premier match des Bats dans le Masterround supérieur de 1re ligue. Le HCSI, qui pouvait espèrer provisoirement monter sur le podium en cas de succès, a craqué en toute fin de partie. Au classement, « Sainti » reste 5e, à trois longueurs du podium. Les Bats auront l'occasion de rebondir dès mercredi avec la réception de Franches-Montagnes.





St-Imier y était presque

La rencontre de ce samedi a mis du temps à décoller. Après deux tiers sans but, les Imériens ont ouvert la marque à la 43e minute de jeu par l’intermédiaire de Jérôme Bonnet. Ils pensaient sans doute avoir fait le plus dur dans cette partie, mais c’était sans compter sur la force de caractère des locaux, qui ont égalisé à la 58e. Les deux équipes ne parvenant pas à se départager en prolongation, tout s’est joué aux tirs au but. A ce jeu-là, seul Jonathan Ast a transformé son essai côté visiteur, alors que le HC Uni en a converti deux. /ygo