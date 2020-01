Trois points qui valent leur pesant d’or

Le télégramme

HC Bienne-HC Ambrì-Piotta 3-1 (1-1 ; 2-0 ; 0-0)

Tissot Arena, 5'701 spectateurs.

Arbitres : MM. Hebeisen/Mollard, Kovacs/Gnemmi.

Buts: 4‘50‘‘ Pinana (Incir, J. Neuenschwander) 0-1. 7‘52‘‘ Brunner (Cunti, Fey) 1-1. 21’26’’ Schneider (Rathgeb, Fuchs) 2-1 (à 5 contre 4). 26‘48‘‘ Kohler (Nussbaumer, Schneider) 3-1.

Pénalités: 3x2‘ + 1x5‘ (Riat) + pénalité de match (Riat) contre Bienne ; 5x2’ + 1x10’ (Sabolic) contre Ambrì-Piotta.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Fey, Rantakari; Sataric; Fuchs, Ullström, Rajala; Riat, Nussbaumer, Schneider; Brunner, Cunti, Künzle; Tschantré, Gustafsson, Jan Neuenschwander; Kohler.

Ambrì-Piotta: Conz; Plastino, Fischer; Fora, Dotti; Ngoy, Jelovac; Fohrler, Pinana; D'Agostini, Flynn, Sabolic; Zwerger, Müller, Hinterkircher; Trisconi, Goi, Bianchi; Joël Neuenschwander, Dal Pian, Incir.

Notes : Bienne sans Salmela, Pouliot, Lüthi, Hügli, Ulmer et Wüest (blessé), mais pour la première fois avec Rantakari (prêté par Davos) ; Ambrì-Piotta sans Upshall, Rohrbach, Hofer, Kneubühler, Kostner et Novotny (blessés). Cunti manque un penalty pour Bienne (21’10’’). Temps mort demandé par Ambrì-Piotta (57’04’’). Ambrì-Piotta sans gardien de 39’58’’ à 40’00’’ et de 57’04’’ à 60’00’’. Tir de D’Agostini sur le poteau (39’53’’). Tirs cadrés : 28-27.

Autres résultats: Zoug - Langnau Tigers 2-1 (0-1 2-0 0-0). Lugano - Rapperswil-Jona Lakers 2-1 (0-1 1-0 1-0).

Classement: 1. Zoug 37 matches/71 points (117-99). 2. Genève-Servette 39/68 (108-92). 3. Zurich Lions 39/68 (125-95). 4. Davos 36/67 (119-98). 5. Bienne 39/58 (114-114). 6. Lugano 40/55 (98-108). 7. Lausanne 35/54 (100-95). 8. Langnau Tigers 38/54 (94-109). 9. Berne 38/52 (101-111). 10. Ambrì-Piotta 39/47 (96-112). 11. Fribourg-Gottéron 36/46 (84-99). 12. Rapperswil-Jona Lakers 38/41 (94-118).