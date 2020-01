Le HCB renforce son arrière-garde

Le HC Bienne étoffe sa défensive en vue de la prochaine saison de National League. Le club « rouge et jaune » a engagé pour deux ans le défenseur d’Olten Riccardo Sartori. Le HCB l’a annoncé jeudi après-midi. Le hockeyeur tessinois est âgé de 25 ans. Formé à Ambri-Piotta, il a ensuite évolué du côté de Lugano durant plusieurs saisons. En manque de temps de jeu, il a rejoint la Swiss League et les Souris cet été. Riccardo Sartori a pour l'heure comptabilisé 11 assists et 7 buts cette saison en championnat. /comm-ygo