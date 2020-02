Otso Rantakari retourne à Davos

Comme le laissait présager l’arrivée d’Alexander Yakovenko, le défenseur Otso Rantakari ne terminera pas la saison au HC Bienne. Prêté par le HC Davos, le Finlandais a été rappelé par le club grison. Son prêt arrive à échéance lundi, selon un communiqué du HCB qui ne précise pas s’il l’alignera une dernière fois ce week-end contre Berne (samedi) et Zurich (dimanche). Otso Rantakari a joué six matches avec le club seelandais pour un but et deux passes décisives. Selon nos informations, le jeune russe Alexander Yakovenko n’est, pour l’heure, pas encore qualifié pour jouer ce week-end. Sa licence est attendue dans les prochaines heures. /jpi