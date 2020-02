Pas de week-end parfait pour le HC Bienne

Le HC Bienne ne confirme pas. Un jour après sa victoire 4-0 contre Berne, l'équipe seelandaise de National League de hockey sur glace a perdu, dimanche, 5-2, sur la glace des Lions de Zurich, nouveau dauphin de Zoug au classement. Les erreurs biennoises ont pesé lourd dans cette partie. Au classement, le HCB reste 5e avec neuf points d'avance sur la barre. Il lui reste quatre matches à disputer en saison régulière.





Un jeu de puissance porteur d'espoirs

C'est à 5 contre 4 que le HC Bienne a montré les crocs dans ce duel. David Ullström (6e) et Michaël Hügli (17e) ont marqué pour les Seelandais en supériorité numérique. Or, le HCB a commis des erreurs qui ont permis aux Zurichois de se montrer dangereux. Cela a été le cas sur le 1-1 et le 4-2 provoqués par des mauvaises transmissions dans les rangs biennois. Pire, après une bonne entame de match, les protégés d'Antti Törmänen ont baissé en intensité au fil de la rencontre. « On n’en a pas assez voulu », a regretté le défenseur Kevin Fey au terme de ce duel.



Zurich sert le jeu

Le HCB a fait face également à une équipe bien en place et très expérimentée. Alors que le score était de 2-2, les Lions ont fermé leur entrée de zone dès la 2e période. Dès lors, le HCB a peiné à trouver des solutions. Il n'a cadré que cinq tirs dans le 2e tiers, huit dans le 3e. Si les Zurichois ont desserré l'étreinte dans la dernière période, Bienne n'a pas su en profiter, aussi en raison de bons arrêts de Daniel Guntern.



Derniers espoirs douchés par David Ullström

Alors que Bienne venait d'encaisser le 4-2, David Ullström a été contraint à quitter ses coéquipiers. Le centre de la 1re ligne seelandaise a commis un geste d'humeur sanctionné d'une pénalité de match et, donc, également de cinq minutes de pénalité. Non seulement, le HCB a encaissé le 5-2 dans ce laps de temps (44e, Petterson) mais il a également perdu énormément d'énergie à patiner avec un homme de moins sur la glace. « Ce sont des gestes à bannir », s’est exclamé Antti Törmänen à l’issue de la rencontre, visiblement irrité par la pénalité de match reçue par son attaquant suédois. /mle