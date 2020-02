Le HC Bienne a un patin et demi en play-off

Ce n’est pas mathématiquement fait, mais le HC Bienne a ce vendredi soir neuf orteils en quart de finale de play-off. Grâce à leur victoire 3-2 sur la glace de Lausanne, les Seelandais comptent toujours neuf points d’avance sur le 9e, Berne, à qui il reste encore quatre matches à disputer. Bienne conforte également sa 5e place en prenant quatre points d’avance sur son adversaire du soir.





Un slalom de Cunti rattrape la boulette de Gustafsson

Le HCB s’en tire plutôt bien au vu de la physionomie du match et d’un dernier tiers outrageusement dominé par les Vaudois. Lausanne a d’ailleurs tiré 41 fois au but contre 26 tirs seulement pour les Seelandais. Malgré un bon début de match, Bienne a concédé un premier but cocasse à la 18e quand Anton Gustafsson - défenseur de fortune en l’absence de Moser, Salmela et Ulmer – a perdu ses appuis à la ligne bleue et laissé filer Joël Vermin qui s’en est allé battre Jonas Hiller (1-0). Au cœur d’une rencontre truffée d’imprécisions techniques, un slalom génial de Luca Cunti ponctué d’un puck dans la lucarne de Tobias Stephan a remis les « rouge et jaune » sur les rails (1-1, 25e). Passeur sur l’égalisation, le jeune défenseur russe Alexander Yakovenko s’est montré solide pour sa première sous le maillot biennois.





Un gros brin de réussite pour Bienne

Puis, sur une sortie de banc des pénalités finaude, Mike Künzle s’est retrouvé seul devant portier lausannois pour planter le 2-1 (36e), déclenchant la colère du public de la Vaudoise aréna. Un (gros) brin de réussite, encore, lorsqu’un arbitre intercepte un puck lausannois dans la défense du LHC en début de troisième tiers, laissant Toni Rajala servir Marc-Antoine Pouliot qui n’a pas raté cette offrande venue de nulle part (1-3, 41e). Bienne a cependant souffert le martyr les 11 dernières minutes après la réduction de l’écart de Joël Vermin en embuscade au deuxième poteau (49e). Damien Riat aurait pu épargner aux siens une fin de match stressante s’il n’était pas tombé sur un grand Tobias Stephan sur son penalty à 3’28’’ de la fin. Après un dernier sauvetage sur un gros cafouillage, les Biennois tenaient enfin leurs trois points qu’ils tenteront de bonifier dès ce samedi avec la réception de Davos à la Tissot Arena (19h45). /jpi