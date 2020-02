Les Bats égalisent dans la série

Le HC St-Imier serre les dents et égalise à un partout dans sa série de demi-finale des play-off de 1re ligue contre Université Neuchâtel. Les hockeyeurs imériens se sont imposés 4-3 à domicile mardi soir. Devant 403 spectateurs, les Bats ont d’abord mené de trois longueurs grâce à Jonathan Ast (6e), ainsi que deux buts tombés à dix secondes d’écart dans le deuxième tiers par l’entremise de Gaetan Struchen (23e) et Quentin Pecaut (23e). Les Neuchâtelois ont réduit le score une première fois à la 32e avant que Quentin Pecaut ne donne à nouveau un bon matelas d’avance à ses couleurs (4-1, 42e). Une avance qui n’a pas tenu en fin de dernier tiers puisque les Imériens ont senti le souffle de leur adversaire sur leur nuque en concédant le 4-2 à la 49e, puis le 4-3 à la 50e. Au final, l’essentiel est conservé avec la victoire, même si étriquée. La prochaine rencontre entre les deux formations aura lieu à Neuchâtel, jeudi à 20h15, dans un troisième acte qui sent déjà la poudre. À noter que la série se joue au meilleur des cinq parties. /jrg