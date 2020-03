Pas de primes de play-off au HCB

Le vestiaire du HC Bienne se montre solidaire de sa direction face à l’épidémie de coronavirus qui touche la Suisse. Les joueurs et entraîneurs du club seelandais ont décidé de renoncer à leurs primes de play-off si les séries devaient se jouer à huis clos. C’est le HCB qui l’annonce ce mardi dans un communiqué. « L’équipe est consciente de la situation actuelle et souhaite contribuer à soulager une situation économique difficile », précise le HC Bienne. Il écrit encore que « le conseil d’administration et la direction remercient les joueurs pour leur solidarité ». Aucun montant n’est articulé.

Les clubs de National League et de Swiss League se prononceront vendredi après-midi sur la reprise ou non du championnat. Le Conseil fédéral doit décider vendredi de la levée ou de la prolongation de l’interdiction des manifestations de plus de 1'000 personnes. /comm-msc