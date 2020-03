Le HC Bienne réagit à la fin de la saison

Le hockey sur glace, c’est terminé dans toutes les patinoires de Suisse. Les championnats de National League et de Swiss League sont annulés, tout comme toutes les compétitions de niveau inférieur, des juniors aux vétérans, en passant par les actifs et les féminines. La décision a été prise jeudi matin lors d’une réunion entre les directeurs de clubs de l’élite et la fédération.





La situation au Tessin change la donne

Les clubs devaient se retrouver vendredi pour en discuter. Mais l’état de nécessité déclaré mercredi au Tessin a changé la donne. Les formations tessinoises ne peuvent pas jouer, même à huis clos. Ce qui a bien sûr eu une répercussion sur l’annonce faite jeudi matin. La direction de la Fédération indique qu’il est de sa responsabilité de protéger les joueurs et leur santé.