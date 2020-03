Saison de hockey sur glace terminée

Petits ou grands, les hockeyeurs de tout le pays sont contraints de ranger les patins. Les championnats de National League et de Swiss League sont terminés, tout comme les championnats de tous les niveaux. La décision a été prise jeudi matin lors d’une réunion entre les clubs de l’élite et la fédération. Toutes les décisions relatives au titre de champion de Suisse et aux promotions/relégations pour la saison 2019/2020 seront prises lors d’une assemblée extraordinaire de la Ligue qui se tiendra vendredi en début d’après-midi.





Pas de play-off pour le HCB, le HCSI et le HCFM aussi frustrés

La saison se finit donc en queue de poisson pour le HC Bienne. L'équipe seelandaise devait jouer les play-off de National League contre Genève, mais les séries finales n'auront donc pas lieu. Le HCB avait fini la saison régulière au 5e rang, ce qui devrait lui ouvrir les portes de la Ligue des champions. Le HC St-Imier et le HC Franches-Montagnes sont également au repos forcé. Le HCSI ne jouera donc pas pour la 3e place nationale en 1re ligue, tandis que le HCFM ne jouera pas pour le titre suprême dans la même catégorie de jeu. /mle