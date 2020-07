Un été en rouge et blanc

La période estivale n’est pas synonyme de vacances pour quatre joueurs du HC Bienne. Le gardien Joren van Pottelberghe, le défenseur Janis Moser et les attaquants Gilian Kohler et Valentin Nussbaumer vont rejoindre l’équipe de Suisse de hockey sur glace de dimanche à jeudi à Cham. Ils ont été retenus par Patrick Fischer pour effectuer le camp des espoirs en terre zougoise. Le sélectionneur a dévoilé son groupe ce mardi. Les quatre joueurs du HC Bienne côtoieront la star suisse Nico Hischier lors de ce séjour. L'objectif de ce camp est de permettre aux meilleurs joueurs âgés de 20 à 25 ans de se mesurer sans pression et de faciliter leur passage vers l'équipe nationale A. /ats-msc