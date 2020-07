Le HC Bienne privé de son entraîneur

L’entraîneur principal du HC Bienne manquera à l’appel ces prochains mois. Antti Törmänen est atteint d’un cancer, d’après une information diffusée ce vendredi par le club seelandais de National League de hockey sur glace. Le Finlandais a subi une opération et suivra une thérapie de six mois. Dans son communiqué, le HCB précise que la situation n’a « aucune relation avec l’infection Covid-19 traversée en mars » et souligne qu’Antti Törmänen reste à Bienne mais va se focaliser sur sa guérison dans les mois qui viennent. Le club est donc à la recherche d’une solution pour le début de la saison 2020/2021. /comm-mle