Martin Steinegger provisoirement à la bande du HC Bienne

Martin Steinegger prend provisoirement les rênes du HC Bienne. Le directeur sportif du club de National League de hockey sur glace nous l’a confirmé vendredi. Il dirigera la première équipe dès la reprise sur glace prévue lundi aux côtés des deux entraîneurs-assistants Anders Olsson et Thomas Zamboni. Il va ainsi remplacer Antti Törmänen qui sera absent plusieurs mois pour cause de maladie. La situation sera toutefois réévaluée après l’annonce du Conseil fédéral de mercredi, qui pourrait remettre en cause le début du championnat agendée pour l'heure au 18 septembre.