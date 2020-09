« Je veux apporter de la folie »

« Je ne suis pas un vendeur de rêves. Je veux leur apporter cette folie, cette envie de ne rien lâcher. » Steve Pochon dévoile d’emblée ses ambitions. Le Chaux-de-Fonnier s’apprête à vivre sa 1re expérience à la tête d’une formation de 1re ligue de hockey sur glace. Il va diriger le HC St-Imier dès samedi. Les Bats entament leur championnat à domicile en recevant Star Forward à 19h30.





Etre le meilleur derrière les deux gros favoris

Le HCSI sort d’un hiver pleinement réussi. L’ère Michaël Neininger s’est achevée sur une finale de play-off face à Franches-Montagnes. Il s’agissait de la toute 1re de l’histoire du club à ce niveau. « Ils ont fait un super championnat l’année passée », souligne Steve Pochon. S’il dit être un gagneur et détester perdre, il garde tout de même les pieds sur terre. « C’est extrêmement difficile d’atteindre la finale chaque année. Il faut être constant et avoir un brin de chance. Il y aura énormément de prétendants dont deux gros favoris avec Université Neuchâtel et Franches-Montagnes », détaille-t-il. St-Imier visera ainsi une place dans le top 4 pour entamer les play-off à domicile. « Il m’a été demandé d’essayer d’intégrer des jeunes du cru. On doit être patient », note Steve Pochon.