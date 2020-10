Premier succès dans le temps réglementaire pour le HCSI

Le HC St-Imier empoche trois points pour la première fois de l’hiver en 1re ligue. Les hockeyeurs imériens ont dominé Saastal 4-2 (2-1 2-0 0-1) samedi à domicile. Ils ont pris deux longueurs d’avance dès le début de la rencontre grâce à Kenny Camarda (3e) et Robin Fuchs (8e). La réduction de l’écart à la 11e minute n’a pas empêché les Bats d’inscrire deux buts dans la deuxième période par Loïc Pecaut (24e) et Quentin Pecaut (40e). Le 4-2 à près de dix minutes du terme est intervenu trop tardivement, le HCSI ne s’est pas laissé surprendre et comptabilise ainsi sa première victoire de la saison après 60 minutes.

Le HC St-Imier remonte à la 4e place à un point du podium et avec deux points d’avance sur le premier relégable, mais avec un match de plus à disputer. /tri