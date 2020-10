Le HCSI assure

Le HC St-Imier reste dans le bon wagon du championnat de 1re ligue. Les hockeyeurs imériens ont battu Unterseen-Interlaken 7-3 (1-1, 2-0, 4-2) samedi soir devant leur public. Un succès qui ne s’est pas forcément dessiné tout de suite pour les Bats, puisque ce sont les Alémaniques qui ont ouvert le score à la 8e minute de jeu. Par la suite, Yoan Vallat (15e 1-1), Kenny Camarda (29e 2-1) puis Gaëtan Struchen (32e 3-1) ont redonné de l’air à leurs couleurs. Après la réduction du score visiteuse, les mêmes Kenny Camarda (43e 4-2 à 5 c. 4) et Gaëtan Struchen (45e 5-2) ont refait mouche pour (enfin) mettre à l’abri le HCSI. Malgré un nouveau but alémanique, les locaux ont assuré leur succès grâce à Anthony Tomat (50e 6-3) et une nouvelle réussite du « MVP » de la soirée, Gaëtan Struchen (60e 7-3 à 5 c. 4).

Grâce à ce 3e succès de l’hiver, le HCSI remonte au 6e rang, à six unités du podium. /ygo