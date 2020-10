Les Bienne Seelanders dos au mur

Les Bienne Seelanders n’ont pas créé la surprise en terre fribourgeoise. Pour l’acte I des quarts de finale des play-off, les joueurs biennois de Ligue A d’inline hockey sont allés s’incliner sur la piste de Givisiez 7-3 (2-2, 3-0, 2-1) samedi. Après un premier tiers équilibré et des buts de Damien Voirol (5e 1-1) et Jérémy Gurtner (11e 2-1), les visiteurs ont bu la tasse. Trois réussites fatales ont été inscrites par les locaux dans la période intermédiaire. Le but de Marc Widmer (50e 6-3) en fin de match s’est donc avéré anecdotique.

L’acte II de cette série au meilleur des trois matches est prévu dimanche en terre seelandaise (16h30). /ygo