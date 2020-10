Tino Kessler testé positif au Covid-19

Le vestiaire du HC Bienne (encore) touché par le Covid-19. L’attaquant « rouge et jaune » Tino Kessler a subi un test qui s’est révélé positif vendredi. Le club de National League de hockey sur glace l’a annoncé ce samedi. « Après consultation du médecin cantonal, aucune quarantaine n'est nécessaire en raison du concept global de protection de la 1re équipe », précise par ailleurs le HCB sur son site internet. De ce fait, la rencontre de samedi soir (19h45) entre les Seelandais et Zurich n’est pas remise en cause. /ats-ygo