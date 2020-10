La marche était trop haute pour le HC Bienne

Un coup d’assommoir

L’entame de la dernière période a ressemblé à l’ensemble de la rencontre avec un HC Bienne volontaire, mais maladroit et des ZSC Lions redoutables et bien organisés. À la 45e minute, Justin Sigrist a profité d’une approximation du portier biennois Joren van Pottelberghe, une nouvelle fois très loin du niveau qu’il avait affiché en ouverture de saison contre Lausanne, pour faire passer le score à 3-0. Après cette réussite, la troupe de Lars Leuenberger s’est effondrée et a encaissé deux nouveaux buts. Fabio Hofer a néanmoins sauvé l’honneur des « rouge et jaune » en inscrivant le 5-1 à deux minutes de la sirène finale.

Au classement, le HC Bienne glisse au 8e rang et accuse un point de retard sur le 7e Rapperswil, mais avec deux matches de moins. Le HCB doit désormais préparer la venue du CP Berne mardi à la Tissot Arena dans le cadre du derby bernois. /dpi