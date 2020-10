Stéphanie Mérillat : « La faillite du HC Bienne est une crainte concrète »

De l’incompréhension et beaucoup d’inquiétude au HC Bienne. Le club seelandais de National League de hockey sur glace a pris acte de la décision des autorités bernoises de limiter à 1'000 le nombre de spectateurs dans les manifestations. Une décision que le canton de Berne a communiqué dimanche. Cette mesure qui vise à faire face au coronavirus a soufflé un grand froid au HCB. Jusqu’à présent, la Tissot Arena pouvait accueillir près de 4'000 spectateurs, moyennant un dispositif sanitaire important pour faire face à la pandémie. A la veille d’accueillir le voisin du CP Berne, c’est l’incompréhension qui règne aujourd’hui au HC Bienne. Et c’est surtout l’inquiétude qui grandit.

Une grande surprise

Avant de prendre acte de cette décision, le HC Bienne s’est montré très surpris de l’apprendre, à en croire Stéphanie Mérillat. D’après elle, le concept de protection strict mis en place pour lutter contre la propagation de la pandémie avait « fait ses preuves ». Aujourd’hui, la dirigeante affirme que l'organisation biennoise a été surprise et déçue de la décision des autorités...

« Rien de pire »

Le HC Bienne a dû contacter ses abonnés de la saison pour leur communiquer la marche à suivre (ndlr : ils sont plus de 4'000 cette saison). Plus du quart restera donc sur le carreau à chaque match à domicile du HCB. Pire, toutes les personnes qui ne sont pas abonnées ne pourront plus avoir accès à l’enceinte seelandaise. Si cette mesure devait perdurer, Stéphanie Mérillat craint pour l’avenir du club : « Jouer avec 1'000 spectateurs, ce n’est pas rentable. A long terme, ce serait dramatique », martèle la co-présidente du HCB. Elle indique également qu’elle craint la faillite du club…/mle