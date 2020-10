La National League continuera au moins jusqu’au 2 novembre

On joue jusqu'au 2 novembre et après, c'est l’inconnu. Voilà qui résume le sentiment qui anime la National League ce jeudi alors que le contexte sanitaire s’assombrit de plus en plus sur le pays. Dans un communiqué, les instances du hockey sur glace suisse annoncent que la National League continuera jusqu'au 2 novembre, date qui correspond à la pause de l'équipe nationale, « et ce indépendamment du nombre de spectateurs autorisés dans les patinoires ».





En attendant les décisions du Conseil fédéral



Les décisions du Conseil fédéral attendues mercredi prochain donneront le ton et pourraient alors déboucher sur différentes mesures. La trêve internationale (du 2 au 9 novembre), durant laquelle l’équipe de Suisse ne se rendra pas à la Deutschland Cup, offrira donc un temps de réflexion bienvenu. Les clubs étaient par ailleurs peu enclins à libérer leurs joueurs et les voir se mélanger au sein des sélections. D’ici la trêve, le HC Bienne devrait encore affronter le CP Berne ce vendredi, puis Rapperswil, Genève, Ambri et encore Berne la semaine prochaine. /jpi