Le HCSI et le Erguël HC se mettent en quarantaine

Le flot des mises en quarantaine se poursuit dans le hockey sur glace régionale. Mercredi soir, à l'issue d’une réunion, les dirigeants du HC St-Imier ont pris la lourde décision de placer plusieurs équipes en quarantaine. L’équipe première du HCSI (1re ligue), le Erguël HC (2e ligue, également pensionnaire de la Clientis Arena à St-Imier) ainsi que les U17 du club imérien sont concernés. « Conscients de la situation sanitaire actuelle inquiétante que traverse l’entier du pays, le comité se doit de protéger la santé de ses joueurs, de ses entraîneurs et de tout son Staff et par conséquent, il était indispensable de prendre cette décision au plus vite », justifie le comité du HC St-Imier dans un communiqué sur son site internet.





Pas de cas avérés mais des doutes



A l'heure actuelle, le club ne fait pas état de cas avéré dans ses effectifs. En revanche, plusieurs membres qui présentent des symptômes ont été testés et sont en attentes des résultats et des instructions du médecin cantonal. Le doute subsiste aussi au sein du mouvement junior en raison des échanges de joueurs avec le HC La Chaux-de-Fonds qui a placé deux équipes de jeunes en quarantaine. La reprise des entraînements et des matches pourra s’opérer, au mieux, le 2 novembre. Le HCSI voit donc ses prochains matches reportés, notamment le derby de 1re ligue prévu mercredi face au HC Franches-Montagnes. Le Erguël HC devait, quant à lui, affronter Star-Chaux-de-Fonds samedi et la réserve du HCFM le 1er novembre. /comm-jpi