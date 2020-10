Le HC Bienne éliminé de la Coupe de Suisse

Le HC Bienne n'y arrive plus. Les hommes de Lars Leuenberger ont été éliminés par Lausanne lors des 8es de finale de la Coupe de Suisse ce dimanche après une défaite 5-2 en terre vaudoise. Il s'agit du 4e revers de rang pour le HCB toutes compétitions confondues.

Tout a mal commencé pour les Seelandais qui ont encaissé le 1er but de la rencontre après seulement 33 secondes de jeu. Une réussite, inscrite par Bertschy, qui allait être suivie du 2-0 signé Hudon à la 9e minute. Les Biennois ont alors eu une belle réaction d'orgueil et sont revenus dans le match grâce à deux buts de Künzle, idéalement servi par Brunner à chaque fois. Les débats se sont alors équilibrés et il a fallu attendre la 45e minute pour que le match bascule. C'est Hudon qui a marqué le 3-2 et donné un avantage décisif aux Lausannois, d'autant que Malgin, en spériorité numérique, a douché les derniers espoirs du HCB (55e). Le 5-2, inscrit dans la cage vide, s'est finalement révélé anecdotique.



Une réaction s'impose désormais, dès mardi, avec la réception de Rapperswil à la Tissot Arena./bsc-mau