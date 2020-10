Le HC Bienne en quarantaine

Le HC Bienne n’échappe pas au Covid-19. L’équipe seelandaise de National League de hockey sur glace a été placée en quarantaine ce mardi. La décision a été prise par le médecin cantonal, selon un communiqué du HCB. Elle fait suite à la découverte de deux cas positifs au coronavirus dans le vestiaire des « rouge et jaune ». La quarantaine a été décrétée jusqu’au 6 novembre. Il s’agit du 3e cas de Covid-19 dans l’effectif biennois. Un joueur avait été déclaré positif le 16 octobre. Le médecin cantonal n’avait alors pas ordonné de mise en quarantaine « en raison du concept global de protection de la 1re équipe ».





Quatre matches reportés

Les protégés de Lars Leuenberger s’apprêtaient à lancer une semaine au menu gargantuesque avec quatre matches à jouer en six jours. Ils auront donc droit à une pause forcée. Ces quatre parties sont reportées. Il s’agit de la réception de Rapperswil ce mardi soir à la Tissot Arena, de l’accueil de Genève jeudi soir, du déplacement au Tessin pour affronter Ambri vendredi et de la venue de Berne dimanche en terre seelandaise. En l’état actuel, le HC Bienne disputera son prochain match le mardi 10 novembre à l’occasion de la réception de Zoug à la Tissot Arena.





3e club de National League

La mise en quarantaine du HC Bienne n’est pas un cas isolé dans le milieu du hockey sur glace suisse. Le club « rouge et jaune » est le 3e de National League à subir ce sort après Lugano et Fribourg. Cinq clubs de Swiss League – les GCK Lions, Winterthour, Sierre, Viège et Olten – ont aussi déjà connu une pause forcée depuis le début de la saison. /comm-ami-nmy-msc