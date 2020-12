Petteri Lindbohm appelé en équipe nationale. Le hockeyeur du HC Bienne va défendre les couleurs de la Finlande lors de la prochaine Channel One Cup. Ce tournoi aura lieu du 17 au 20 décembre à Moscou. La Finlande y sera opposée à la Russie, la Suède et la République tchèque. Petteri Lindbohm quittera la Tissot Arena le 14 décembre et ne sera ainsi pas à disposition du HCB pour deux à trois matches de National League. /emu