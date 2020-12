Bienne frustré par sa maladresse technique

Sans démériter, le HC Bienne n’est pas parvenu à signer une troisième victoire de suite. Pour son retour au jeu après une seconde quarantaine, deux semaines après son dernier match, l’équipe seelandaise s’est inclinée 3-2 à Davos vendredi soit en National League. Si la défaite n’a rien d’alarmant au vu de la physionomie du match, elle enfonce le HCB à la dixième place du classement et le fait flirter avec la barre.





Le retour de quarantaine s'est fait sentir



Le manque de rythme était redouté pour le HC Bienne qui sortait tout juste d’une deuxième période de quarantaine. Des craintes malheureusement vite confirmées, les Seelandais étaient déjà mené 2-0 après 1’40’’ de jeu ! Il n’a fallu que 43 secondes à Fabrice Herzog pour sanctionner une défense aux abois, privée ce vendredi de Beat Forster et Riccardo Sartori (insuffisamment remis du coronavirus) ainsi que de Stefan Ulmer qui souffre d’une commotion. Puis un tir de Magnus Nygren, en supériorité numérique après une charge contre la bande de Mike Künzle, a transpercé Elien Paupe pour la deuxième fois de la soirée. Sacrée douche froide pour la doublette de coaches de fortune Anders Olsson – Thomas Zamboni qui remplaçaient au pied levé l’entraîneur Lars Leuenberger. L’entraîneur principal n’était exceptionnellement pas du voyage en raison de calculs rénaux, tout comme le gardien numéro un Joren Van Pottelberghe qui souffrait du dos.





Dominer n'est pas gagner



Il aura fallu quasiment 10 minutes au HC Bienne pour sortir de sa torpeur et retrouver le mode d’emploi pour patiner dans le rythme. Un retour de sensations qui a permis à Tino Kessler de réduire l’écart contre son ancien club (8e) puis à Marc-Antoine Pouliot d’égaliser en power-play d’une belle déviation sur une passe de Fabio Hofer (15e). Les Seelandais ont même nettement pris le jeu à leur compte en deuxième période, sans parvenir à marquer ce troisième but. Leurs nombreuses occasions ont été plombés par une maladresse technique flagrante et suffisamment rare pour être soulignée. Une inattention dès l’entame de la troisième période a cependant permis à Samuel Guerra de ruiner toutes ces belles intentions. Cruel. Bienne, décidément mal payé, n’est pas revenu malgré de nouvelles occasions dont un tir sur la latte et une belle présence du renfort autrichien Konstantin Komarek arrivé la veille dans le Seeland. « Mais pour un retour de quarantaine, on a plutôt très bien joué offensivement », relevait Thomas Zamboni, entraîneur-assistant d’un soir, à l’issue du match. Le HCB a quelques jours pour préparer les venues des deux Tessinois Ambri et Lugano la semaine prochaine, histoire cette fois de vraiment confirmer le renouveau entrevu avant la pause forcée. /jpi