Le HC Bienne se lance dans l’eSports

Le HC Bienne va désormais patiner également de manière virtuelle. Le club de hockey sur glace seelandais participera au championnat d’eNationalleague sur PlayStation. Le joueur biennois jouera pour le titre de champion de Suisse en ligne contre les représentants des autres formations de l’élite, via le jeu NHL 21. Il s’agit d’une première.



Ce championnat virtuel appelé McDonald's App eNationalleague a été créé en coopération avec la chaîne sportive UPC MySports, eSports.ch, la National League et tous les clubs participants. Les joueurs disputeront 22 matches lors du tour de qualification entre mi-décembre et fin avril. Les huit premiers seront qualifiés pour les play-off. « L’eSports va apporter une nouvelle vitrine au HC Bienne, nous avons souhaité prendre ce train. Ce serait l’idéal si cela pouvait nous attirer un nouveau public et de nouveaux sponsors à la patinoire », explique Silvan Wey, l’un des responsables de l’eSports du HCB.