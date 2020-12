Un point c'est tout 

Le HCL est entré tambour battant dans cette partie et a exercé une forte pression sur la défense seelandaise. Logiquement, les visiteurs ont pris les devants grâce à Bürgler et Bertaggia. Heureusement, les hommes de Lars Leuenberger ont vite retrouvé leurs esprits. Komarek (en supériorité numérique) et Rajala (à quatre contre quatre) ont ainsi permis à Bienne de revenir à égalité. Les « rouge et jaune » ont ensuite eu moult possibilités de prendre l’avantage dans le deuxième tiers, en vain. Le gardien Schlegel veillait au grain. Les débats se sont équilibrés dans la troisième période et plus rien n’a été marqué. La décision s’est donc faite dans ces prolongations bien malheureuses pour les Biennois, qui doivent au final se contenter d’un point.

Prochain match pour le HCB : lundi à Davos. Pour une revanche après sa défaite 3-2 dans les Grisons le 11 décembre ? /rch