Bienne renoue avec le succès à l'extérieur

Le HC Bienne a retrouvé la solution et les joies du succès hors de ses bases. Les Seelandais se sont imposés 5-4 après prolongation à Davos lundi soir en National League. Sa seule victoire à l’extérieur cette saison remontait au 10 octobre à Langnau, grâce à un but décisif de Janis Moser. Le HCB remonte à la 8e place du classement, à deux points du sixième Rapperswil qui compte quatre matches de plus.





Bienne ne s’est pas laissé abattre

Cette victoire, Bienne est allé la chercher au caractère au terme d’un match à rebondissement. Après l’ouverture du score de Michael Hügli (11e) venu récompenser une bonne entame, Perttu Lindgren s’est offert un doublé (15e, 19e, dont un but litigieux validé après arbitrage vidéo) et permis aux Davosiens plutôt bien payés de rejoindre le vestiaire avec un but d’avance. Les Seelandais auraient pu s’effondrer après le troisième but signé Samuel Guerra (29e) contre le cours du jeu. Mais, piqué au vif, le HCB a réagi du tac au tac en marquant 17 secondes plus tard par Konstantin Komarek puis en égalisant deux minutes plus tard sur un superbe contre conclu par Toni Rajala.





Une nette domination récompensée

Les coéquipiers du Finlandais n’ont encore pas abdiqué quand Aaron Palushaj a filé un rhume à la défense biennoise pour planter Joren Van Pottelberghe à huit minutes de la fin, Luca Cunti lui répondant trois minutes plus tard. La nette domination seelandaise sur la dernière demi-heure a finalement été (enfin) récompensée par une issue heureuse en prolongation, trois jours après une désillusion face à Lugano après le temps règlementaire. L’appétit vient en mangeant à l’extérieur ? Tant mieux, un déplacement à Genève se profile dès mercredi avec un bon coup à faire au classement. /jpi