Cinq étrangers jusqu’à fin janvier

Le HC Bienne donne de la profondeur à son effectif pour le début d’année prochaine. Le club de National League de hockey sur glace conserve Konstantin Komarek dans ses rangs. Le contrat de l’Autrichien a été prolongé jusqu’à fin janvier. Le HCB l’a annoncé ce jeudi sur son site internet. L’attaquant de 28 ans a rejoint les « rouge et jaune » le 10 décembre. Il a disputé cinq matches et a récolté quatre points (trois buts et un assist). Il devait initialement patiner avec la formation seelandaise jusqu’à la fin de l’année. Le HC Bienne justifie cette prolongation par « un calendrier de matches très chargé en janvier ». La troupe de Lars Leuenberger disputera en effet 13 rencontres sur le premier mois de la nouvelle année. Elle va enchaîner les parties tous les deux à trois jours. /msc