Le HC Bienne n'a toujours pas trouvé la solution

Le box-play seelandais s’est fait croquer

Bien en place durant la première période, Kevin Fey et ses coéquipiers sont apparus complétement à côté de leurs patins lors du deuxième tiers. La sanction n’a pas tardé et Killian Mottet, une nouvelle fois en avantage numérique, a permis à Fribourg de prendre les devants à la 27e minute. La troupe de Lars Leuenberger a même bu le calice jusqu’à la lie lorsque Viktor Stalberg a passé en revue toute la défense pour inscrire le 3-1 à la demi-heure. Dans la dernière période, les espoirs du HC Bienne ont été douchés après 8 minutes de jeu puisque les Dragons ont inscrit leur troisième but en autant de supériorités numériques pour donner au score des allures de correction. Lorsque que la sirène finale a retenti, la déception était grande côté seelandais tant l’occasion de vaincre le signe indien était réelle. Les explications du capitaine Kevin Fey