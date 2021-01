Les grands changements n’ont pas payé

Cela a beau être la période des vœux, 2021 ne sourit toujours pas au HC Bienne. Les Seelandais ont enchainé vendredi soir sur la glace de Zurich une troisième défaite consécutive en National League en s’inclinant 2-0 au terme d’un match terriblement frustrant. L’électrochoc tenté par l’entraîneur Lars Leuenberger en remaniant quasi totalement ses lignes offensives n’aura pas eu lieu et Bienne reste englué à la 8e place du classement.





Bienne stérile offensivement



L’attaque biennoise s’est cassée les dents durant 60 minutes sur une défense de fer qui ne lui a concédé que très peu de situations dangereuses. Sur les 23 tirs cadrés, seulement, du HCB, le gardien zurichois Ludovic Waeber n’a été que trop rarement inquiété. Pourtant, Bienne a montré dès les premières minutes une volonté de revenir aux fondamentaux avec un jeu simple, vertical, en tirant dès que l’occasion se présentait. Malgré cette bonne entame, les Seelandais ont été rapidement rattrapés par leurs vieux démons lorsque Sven Andrighetto s’est retrouvé à la conclusion d’un cafouillage pour ouvrir la marque (7e). Incapables de rentrer dans l’axe verrouillé par la défense zurichoise, les Biennois sont restés offensivement stériles, sans parvenir non plus à faire la différence en power-play.







Fracture du nez pour Mike Künzle



Le deuxième but de Garrett Roe (45e), à la conclusion d’un contre assassin sur lequel Joren Van Pottelberghe n’est pas exempt de tout reproche, a définitivement assommé l’équipe seelandaise. Privé en attaque de Damien Brunner, Konstantin Komarek, Anton Gustafsson et Tino Kessler, le HC Bienne a également perdu Mike Künzle après 10 minutes, victime d’une fracture du nez sur une vilaine charge contre la bande de Phil Baltisberger... non sanctionnée ! Le HCB n’a marqué qu’un but lors des trois derniers matches et s’enfonce dans une crise de confiance à l’image de ses leaders Marc-Antoine Pouliot, Jason Fuchs ou encore Toni Rajala. Le salut viendra peut-être des deux rencontres de suite à domicile qui attendent le HC Bienne, à commencer par la venue de Genève dès dimanche (15h45). /jpi