Le HC Bienne s’enfonce dans la crise

Poignardé en pleine domination



Malgré l’ouverture du score genevoise de Joël Vermin dès la 5e minute, le HCB et sa classe biberon ont sorti un premier tiers plutôt convaincant, Jason Fuchs parvenant égaliser et briser la malédiction en power-play à la 15e. Les Seelandais se sont même montrés dominateurs par séquences en seconde période mais en manquant cruellement de tranchant. Si cette deuxième période a semblé de meilleure facture que la première, Genève est parvenu à planter trois buts par Richard (23e), Winnik (37e) et Tömmernes (39e) dont deux en supériorité pour mener 4-1.





Bienne réagi mais manque d'arguments



La réduction de l’écart de Janis Moser à la 40e a entretenu un mince espoir, relancé de plus belle par un bon tir de Yannick Rathgeb à trois minutes de la fin du match. Une réaction malheureusement trop tardive pour un HC Bienne qui aura manqué d’arguments et de consistance. Pour ne rien arranger, le capitaine Kevin Fey n'a pas terminé la rencontre après avoir pris un puck dans le bras, la durée de son indisponibilité n'était pas encore évaluée dimanche soir. Avec cette quatrième défaite de suite en 2021, le club seelandais est 9e et voit le top 6 s’éloigner à 9 points. La venue de l’avant-dernier, Langnau, dès mardi sera une occasion à ne pas rater pour amorcer une sortie de crise. /jpi