Le HC Bienne s'improvise dompteur de Tigres

Le HC Bienne s’est une nouvelle fois défait des griffes des Tigres. Le club de hockey sur glace « rouge et jaune » a pris la mesure, vendredi soir à l’Ilfishalle, des SC Langnau Tigers 3-1. Le HCB confirme ainsi sa victoire acquise mardi face au même adversaire.





Un but tombé trop rapidement !

11 secondes ! C’est le temps qu’il aura fallu à Samuel Kreis pour lancer les hostilités et inscrire, pour l’heure, le but le plus rapide de la saison. De retour de blessure, le défenseur seelandais a profité des errances de la défense emmentaloise pour marquer son premier but de la saison et lancer parfaitement son équipe dans la rencontre. Malgré cette ouverture du score précoce, Bienne a balbutié son hockey et n’a pu préserver son avance après 20 minutes que grâce à la maladresse des Tigres devant le filet adverse. Malgré cet avertissement sans frais, la troupe de Lars Leuenberger a fait preuve de la même suffisance durant la deuxième période. Conséquence, Langnau est revenu à 1-1 à la 26e minute en power-play grâce à un tir dévastateur de Tim Grossniklaus. La peau de banane emmentaloise semblait alors difficilement évitable pour le HCB.