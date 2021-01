Le brouillard, le flou, l’inconnue, ce sont les mots qui reviennent dans la bouche des directeurs techniques des clubs de National League et de Swiss League de hockey sur glace et des agents de joueurs. Alors qu’un effectif se dessine habituellement dans le courant de l’automne pour la saison suivante, « tout tourne au ralenti » en ce moment. C’est Yannick Rebetez qui le confie. Agent de joueurs, ce Jurassien est bien placé pour voir au quotidien les relations entre les clubs et les sportifs. En pleine pandémie, il est difficile de quoi sera fait l’avenir, notamment quel sera le budget à disposition pour construire son contingent. « Les équipes ont tendance à planifier la saison prochaine plus tard que d’habitude. Elles le font en principe aux alentours de novembre et décembre », analyse Yannick Rebetez.





De la patience

Au HC Bienne, on reconnaît que la situation est particulière. Surtout qu’en Suisse, « on a l’habitude de signer tôt. Les joueurs veulent savoir où ils ont un contrat pour la saison prochaine », détaille le directeur technique seelandais Martin Steinegger. Bon nombre de joueurs ne savent donc pas de quoi sera fait leur futur. Ils devront peut-être patienter jusqu’au début de l’automne et passer par des périodes de tests pour être fixés. Agent de joueurs, Gaëtan Voisard cible trois types de hockeyeurs qui pourraient avoir des difficultés : « Les joueurs qui vivent un début de saison difficile, ceux sont sur la pente descendante et ceux qui ont un certain coût et qui ne performe pas comme ils devraient. »