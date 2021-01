Valentin Nussbaumer a déjà retrouvé le sourire à Davos

L’heure des retrouvailles a déjà sonné pour Valentin Nussbaumer et le HC Bienne. Les Seelandais reçoivent les Grisons à 19h45 ce mardi soir en National League, une semaine après le départ pour le HCD de l’attaquant jurassien et du Suédois David Ullström. Revenu d'Amérique du Nord à Bienne l'an dernier, l'expérience de Valentin Nussbaumer dans le Seeland a finalement tourné court. Mais ce départ semble lui avoir fait du bien au moral. A peine parti, on le sent déjà épanoui au téléphone après seulement trois matches avec son nouveau club. « Ouais, on peut dire ça comme ça. En tout cas, je me sens beaucoup plus en confiance dû à mon temps de jeu et aux responsabilités que le coach m’accorde. Je joue aussi sur une ligne avec deux étrangers (l’ancien Biennois David Ullström et l’Américain Aaron Palushaj), donc je dois aussi performer et leur offrir ce dont ils ont besoin », raconte le jeune attaquant de 20 ans avec enthousiasme.