Des billets pour un match fictif

Les fan’s clubs du HC Bienne ne manquent pas d’idées pour soutenir leurs couleurs. Alors qu’ils ne peuvent plus accéder à la Tissot Arena en raison du Covid-19, Tribune Sud et les Seeschwalbe s’associent pour lancer les billets de la solidarité. Concrètement, ils vendent des tickets réels pour un match fictif opposant le HCB au Covid-19. « On peut aussi acheter des saucisses et des bières virtuelles », complète Pät des Seeschwalbe. Le but est d’apporter un soutien financier au HC Bienne, puisque l’intégralité des recettes de cette action lui sera remis. Et à en croire le responsable des événements du fan’s club, « les premiers échos sont très très positifs. C’est marrant, on a vendu beaucoup de bières virtuelles ».