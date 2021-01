Le HC Bienne enchaîne dans la douleur

C’est au forceps que le HC Bienne est allé chercher à Rapperswil une sixième victoire en sept matches. Malmenés par moments, les hockeyeurs Seelandais n’ont enlevé la décision qu’aux tirs au but pour s’imposer 3-2 et arracher une troisième victoire en 10 jours contre ces mêmes St-Gallois. Ils profitent par ailleurs du report du match de Genève pour s’emparer de la 6e place du classement provisoire de National League. Fébrile défensivement, Bienne a concédé de nombreuses occasions franches en première période, encaissant assez logiquement le premier but signé Marco Lehmann, seul dans l’axe sur un bon service de Nando Eggenberger (16e).Vingt premières minutes difficile au cours desquelles Steve Moses a trouvé le poteau, perdu un duel seul face à Joren Van Pottelberghe qui a également été héroïque sur un tir à bout portant de Kevin Clark. Ça fait beaucoup.





Le power-play fait défaut pour se mettre à l’abri

Mais comme à Ambri, avec calme, Bienne a cru renverser la situation dans le tiers intermédiaire grâce à bon tir de Petteri Lindbohm servi dans le slot (29e), puis à un magnifique mouvement du quatrième bloc conclu par un missile de Ramon Tanner (33e). Mais un rebond malchanceux sur la bande a permis à Kevin Clark d’égaliser juste avant le retour au vestiaire (40e) alors que le HCB n’a pas su profiter entre-temps de son power-play pour se mettre à l’abri. Malgré un dernier tiers globalement dominé, les Seelandais ont dû s’en remettre à Komarek, Rathgeb et Fuchs lors de la séance des tirs au but pour empocher la victoire. Après un calendrier démentiel depuis le début de l’année, Bienne va pouvoir souffler quelques jours avant d’accueillir Berne dimanche (15h45) à la Tissot Arena. /jpi