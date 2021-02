La montée en puissance de « JvP »

Le HC Bienne a peut-être trouvé son ange gardien. Alors qu’il reçoit la visite de Genève ce vendredi soir (en direct sur RJB dès 19h30), le collectif « rouge et jaune » vient de signer sept victoires en huit matches. C’est à chaque fois Joren van Pottelberghe qui a défendu les filets des hockeyeurs seelandais dans ces parties de National League. Le portier arrivé de Davos l’été dernier a mis du temps avant de s’imposer pleinement comme le gardien numéro un du HCB. « Au début de la saison, nous n’avions pas de titulaire », reconnaît Marco Streit. L’entraîneur des gardiens du côté de la Tissot Arena évoque une « montée en puissance » de Joren van Pottelberghe : « Ça fait un moment qu’on a vu que Joren est assez chaud ». Et les chiffres le prouvent. Le portier de 23 ans affiche 93,1% d’arrêts sur les huit derniers matches, alors que sa moyenne s’établit à 91,9% depuis le début de l’hiver. De quoi donner confiance à toute son équipe et prendre enfin la succession de Jonas Hiller dans les cages seelandaises. /emu-msc