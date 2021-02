Une affaire d'infériorités numériques

Le jeu en box-play du HC Bienne est un atout de premier ordre. Vendredi soir, il a été irréprochable même s'il ne lui a pas permis de renverser Genève-Servette à la Tissot Arena, dans le championnat de National League de hockey sur glace. Le HCB s'est incliné 3-2 aux tirs au but dans ce derby romand indécis. Au classement, Bienne est 8e, avec un point de retard sur Genève qui compte quatre matches de moins que les Seelandais.





Impeccable à 4 contre 5

Bien organisés en box-play, les Seelandais ont eu l'esprit de sacrifice également avec un homme de moins sur la glace. Vendredi soir, ils ont tenu 10’19 en infériorité numérique sans flancher. Mieux, Bienne n'a pas encaissé de but avec un homme (ou deux) de moins sur la glace depuis 26’19. Contre les Aigles, les Biennois ont fait parler leur jeu vertical pour inscrire deux pions en rupture à 4 contre 5 par Anton Gustafsson (son 1er but de la saison) et par Mike Künzle. Le tout en à peine plus d'une minute et rapidement après l'ouverture du score de Marco Miranda. Le jeu de puissance du HCB a, en revanche, été peu convaincant.