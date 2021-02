Bienne fait enfin tomber sa bête noire

Une partie plutôt équilibrée



Ce premier succès face à la bête noire a pourtant été long à se dessiner et le score était encore nul et vierge à la mi-match, malgré de grosses occasions de part et d’autre et un Joren Van Pottelberghe, à nouveau titulaire, précieux sur sa ligne de but. Malgré son dernier rempart, les Biennois ont été les premiers à craquer, David Desharnais concrétisant en power-play un gros temps fort fribourgeois (34e). Mais ils n’ont pas gambergé longtemps et sont revenus quatre minutes plus tard grâce à une déviation subtile de Mike Künzle sur un bon tir de Kevin Fey à la bleue. Souvent blâmé pour ses difficultés à la finition et son offensive élégante mais parfois stérile, le HC Bienne a cette fois su exhiber un instinct plus opportuniste et tueur.