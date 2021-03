La bonne opération du HC Bienne

Le HC Bienne gagne un match à six point. Les "rouge et jaune" se sont imposés 6-2 à Lugano mardi dans le championnat de National League. Les Seelandais ont très bien répondu à l'ouverture du score luganaise en inscrivant trois buts dans le premier tiers temps. Bienne revient à quatre longueurs de son adversaire du soir et peut continuer à rêver d'une 6e place dans le classement de National League. Développement suit. \bsc