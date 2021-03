Efficacité retrouvée pour le HCB

Le HC Bienne reste dans la course au top 6 de National League. Les hockeyeurs seelandais l'ont emporté 3-2, mardi soir, sur la glace de Lausanne. Menés 1-0, les Biennois ont su réagir avec autorité et efficacité pour empocher une 8e victoire lors de leurs neuf derniers déplacements. La 2e période leur aura permis de prendre un avantage décisif dans ce duel qui avait plutôt mal commencé... Au classement, le HCB grimpe au 7e rang, à trois points du LHC qui compte toutefois trois rencontres de moins.





Très inefficace, puis volontaire et réaliste

Cueilli à froid dans ce duel (Froidevaux, 3e), le HCB n'a pas manqué de porter le danger dans le camp de défense vaudois. Mais d'abord avec une grande approximation. Sur les 28 tentatives seelandaises des 20 minutes initiales, Bienne n'en a cadrées que 9. Le HCB a inversé la vapeur et la tendance dans la 2e période, inscrivant trois réussites sur neuf tentatives cadrées. Deux d’entre elles ont été visionnées par les arbitres pour des situations litigieuses devant le portier lausannois. LEs buts ont finalement été validés pour le plus grand bonheur de Biennois opportunistes.





Un box-play décisif

Offensivement, Bienne a donc démontré toute sa volonté pour marquer. « On n’a pas marqué les plus beaux buts de notre saison, mais ce sont des buts qui comptent », a souligné l’attaquant Jason Fuchs. Défensivement, le HCB a également étalé tout son sens du dévouement. Il a annihilé une dizaine de minutes de supériorité numérique vaudoise, avec la manière. Si la fin de match a été tendue avec un LHC entreprenant qui a patiné à 6 contre 5 (sans gardien) pendant plus de deux minutes, Bienne s’est accroché à son acquis en mettant beaucoup de cœur à l’ouvrage. Et il en faudra pour finir parmi les six premiers du classement. Le HCB doit encore disputer 10 matches de saison régulière, dont sept déplacements. /mle