Rien ne semble arrêter le HC Bienne

Le HC Bienne reste sur son petit nuage. Le club de hockey sur glace « rouge et jaune » a dominé lundi soir à la Tissot Arena son rival cantonal Berne 5-3 en National League. La troupe de Lars Leuenberger a pu compter sur la confiance qui l’anime depuis le début du mois de mars pour remporter le premier affrontement de la semaine face aux Ours.





Chassé-croisé entre voisins

Dans un match de boxe, on aurait pu résumer les deux premières périodes de la manière suivante : Bienne a remporté le premier round alors que le deuxième est allé dans l’escarcelle des Bernois. En effet, le HCB est entré très fort dans la rencontre et a imposé son rythme à des Ours moribonds. C’est Samuel Kreis qui allumé la première mèche de la soirée à la 8e minute en contournant habilement la cage bernoise pour tromper Tomi Karhunen au premier poteau. 32 secondes plus tard, Yannick Rathgeb pouvait à son tour lever les bras au ciel et permettre aux Seelandais de mener 2-0 après 20 minutes. Cependant, les « rouge et jaune » ont été cueillis à froid après un peu moins de 2 minutes dans la deuxième période lorsque Tristan Scherwey a réduit l’écart. Cette réussite a eu le don de réveiller les Ours et ces derniers sont revenus à 2-2 juste avant le deuxième thé grâce à un missile de Calle Andersson.