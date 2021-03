Bienne prend encore de la hauteur

Le HC Bienne maintient sa cadence effrénée en National League. Les hockeyeurs seelandais ont signé mardi soir une sixième victoire d’affilée en allant s’imposer 4-2 à Berne, tout juste 24h après un succès contre ces mêmes Bernois. Cet enchaînement de bons résultats permet au HCB de prendre la 5e place du classement provisoire, un point devant Lugano (deux matches de moins) et à seulement deux points du 4e Zurich (un match de moins).





Plombés mais pas coulés



Les Biennois ont pourtant dû affronter des vents contraires. Ils auraient pu abdiquer après les deux buts de Cory Conacher (10e) et Vincent Praplan (29e) tombés à la suite de pénalités discutables. Sans oublier l’expulsion de Petteri Lindbohm en fin de premier tiers, coupable d’un balayage dangereux. Mais le HCB, même privé de plusieurs éléments dont Jason Fuchs, a fait à nouveau preuve de caractère et de calme en dépit des événements. Damien Brunner a d’abord rallumé la flamme à la mi-match en déviant un tir de Samuel Kreis (30e). Puis, avant la pause, Luca Cunti a remis les compteurs à égalité (38e) et concrétisé la nette domination biennoise dans un match où les nombreuses approximations techniques ont laissé poindre un peu de fatigue de part et d’autre.