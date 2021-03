Le HC Bienne a chuté de son petit nuage

Le HC Bienne a été croqué par le Lion. Le club de hockey sur glace « rouge et jaune » a subi la loi, samedi soir à la Vaudoise Aréna, de Lausanne 6-5 ap. en National League. Le HCB voit sa série de six succès consécutifs se stopper et perd de précieux points dans la lutte pour le Top-6. Développement suit. \bsc