Le HC Bienne en quarantaine

Vers un classement au ratio points/match



Si la quarantaine du HC Bienne dure jusqu’au 3 avril comme prévu, il sera tout bonnement impossible de recaser les matches non-joués, la saison régulière devant impérativement être bouclée le 5 avril. Depuis vendredi soir, les probabilités de voir les équipes de National League terminer la saison avec un nombre de matches joués différents ont donc sérieusement augmenté. Dans ce cas, c’est le ratio de points par match qui déterminerait le classement final. Un petit jeu auquel le HC Bienne est pour le moment perdant avec un 7e rang synonyme de barrages avant les play-off. Mais cette nouvelle quarantaine, la troisième pour la troupe de Lars Leuenberger, ne signifie pas encore la fin de la saison régulière pour le HCB. « Il y a des possibilités, si on fait des tests tous les deux jours, il y a peut-être une chance... », espère le directeur sportif du HCB. Les Seelandais pourraient donc avoir encore l’occasion de faire des points, peut-être dès le 3 avril contre Genève (comme on se retrouve) et le 5 avril contre Zoug. Pour le reste, les joueurs n’auront d’autre choix que de scruter les performances de leurs adversaires depuis leur canapé, et en croisant les doigts. /jpi