« Le chemin avec Antti n’est pas fini »

« Il y a un risque, mais je crois qu’on pouvait le prendre ». Ce sont les mots de Martin Steinegger au moment de commenter le retour d’Antti Törmänen à la bande du HC Bienne. Le Finlandais va reprendre son poste cet été pour le début des entraînements sur glace. Il a récemment conclu avec succès sa thérapie anticancéreuse et sera, jusqu’à fin juillet, dans la dernière phase de sa réhabilitation. Le HCB a officialisé la nouvelle ce mardi matin. Le club de National League a prolongé le contrat du technicien de 50 ans d’une saison, soit jusqu’au printemps prochain. Il œuvre du côté de la Tissot Arena depuis l’été 2017 et s’apprête donc à retrouver sa place après l’avoir cédée durant une saison à Lars Leuenberger pour soigner un cancer. « On a toujours dit qu’Antti serait notre premier contact pour le futur. Il se sent bien et il est persuadé d’être capable de reprendre son poste », détaille Martin Steinegger. Le directeur technique biennois ne se voile pas la face pour autant. « On a eu des contacts avec nos médecins, mais personne ne peut assurer qu’il est 100% guéri. Il y a toujours des risques quand on engage un entraîneur. Nous n’avons pas peur pour le futur », poursuit-il.