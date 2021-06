Le HC Bienne tient son quatrième étranger

Le HC Bienne a pourvu sa quatrième position de joueur étranger pour la saison prochaine en National League. Le club seelandais a annoncé vendredi avoir engagé l’attaquant international finnois Jere Sallinen. Né en 1990, Sallinen a été capitaine d’équipe tant dans son dernier club HIFK (en Finlande) que dans son avant-dernière équipe en Suède à Örebro HK. Avec l’équipe nationale finlandaise, il a remporté la médaille d’or au Championnat du Monde et deux fois la médaille d’argent. Jere Sallinen a signé un contrat d’une année. Selon le directeur sportif Martin Steinegger, « Jere Sallinen est un attaquant polyvalent qui peut être aligné dans diverses positions et dans toutes les situations de jeu. Jere est un leader doté d’une grande expérience dans un club et au niveau international ». Sallinen est attendu à Bienne à la fin du mois de juillet. /comm-lyg